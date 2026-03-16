Metal-Band Korn spielt im Herbst sechs Konzerte in Deutschland

Zweifache Grammy–Gewinner

Korn gelten als Mitbegründer des Nu Metal. 1994 erschien ihr Debütalbum «Korn», mit dem sie zu Pionieren eines ganzen Musikgenres wurden. Die Band hat mehr als 40 Millionen Platten verkauft, zwei Grammys gewonnen und zahlreiche Welttourneen absolviert. Bereits 2025 machten sie in Deutschland Halt. Sie traten in Hannover und Leipzig auf und standen beim Doppeljubiläum der Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park als einer der Hauptacts auf der Bühne.