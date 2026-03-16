Metal-Band Korn spielt im Herbst sechs Konzerte in Deutschland

Die Metal–Band Korn kommt im Herbst im Rahmen ihrer «Euro Tour 2026» auch nach Deutschland. Wie am Montag bekannt wurde, stehen die Kalifornier hier für sechs Konzerte auf der Bühne – unterstützt von mehreren Special Guests.
Es werden «denkwürdige Abende» angekündigt
Begleitet werden Korn von der britischen Metalcore–Band Architects als Special Guest. Als Opening Acts stehen je nach Termin Youth Code oder Pixel Grip auf der Bühne. Die Pressemitteilung verspricht ein «generationenübergreifendes Heavy–Music–Line–up der Extraklasse» und «denkwürdige Abende».
Los geht es am 18. Oktober in der Hanns–Martin–Schleyer–Halle in Stuttgart (mit Architects & Youth Code). Es folgen: 19. Oktober München, Olympiahalle (mit Architects & Youth Code), 21. Oktober Köln, LANXESS arena (mit Architects & Youth Code) sowie 11. November Hamburg, Barclays Arena (mit Architects & Pixel Grip), 13. November Hannover, ZAG Arena (mit Architects & Pixel Grip) und am 14. November Berlin, Uber Arena (mit Architects & Pixel Grip). Der Presale startet am Donnerstag, dem 19. März, einen Tag später der allgemeine Ticket–Vorkauf.
Auf ihrem Instagram–Account veröffentlichte die Band zudem 13 weitere Gigs in Europa – etwa am 19. November in Wien. Auch in Städten wie Paris, London, Amsterdam und Prag machen Korn Halt. Das Finale steigt am 21. November im Mailand.
Zweifache Grammy–Gewinner
Korn gelten als Mitbegründer des Nu Metal. 1994 erschien ihr Debütalbum «Korn», mit dem sie zu Pionieren eines ganzen Musikgenres wurden. Die Band hat mehr als 40 Millionen Platten verkauft, zwei Grammys gewonnen und zahlreiche Welttourneen absolviert. Bereits 2025 machten sie in Deutschland Halt. Sie traten in Hannover und Leipzig auf und standen beim Doppeljubiläum der Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park als einer der Hauptacts auf der Bühne.