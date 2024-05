Metallica in München: Bayrische Fans bekommen eigenen Song

Zwischen Welthits wie «Nothing Else Matters» und «Of Wolf and Man» präsentierten der Bassist Robert Trujillo (59) und der Gitarrist Kirk Hammett (61) das Instrumentalstück «Hofbräuhaus Funk Jam» – begleitet von Licht– und Pyrotechnik–Effekten und dem einsetzenden Regen. Zum zweiten Auftritt in München am 26. Mai könnte es den Song aber schon nicht mehr zu hören geben. Metallica befolgt das Motto «No Repeat Weekend», spielt also bei jedem Auftritt ein anderes Programm.