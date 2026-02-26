Metallica kündigen Konzertreihe in der Sphere in Las Vegas an

Acht Shows im Oktober, keine Wiederholungen

Die Shows finden demnach jeweils an einem Donnerstag und dem direkt darauf folgenden Samstag statt: am 1. und 3. Oktober, am 15. und 17., dem 22. und 24. sowie am 29. und 31. Oktober dieses Jahres. Dabei setzt die Band um Frontmann James Hetfield (62) und Schlagzeuger Lars Ulrich (62) auf ein Konzept, das sich bereits auf der M72–Welttournee 2023 bewährt hat – die sogenannten «No Repeat Weekends». Das bedeutet: An den jeweiligen Donnerstag– und Samstagskonzerten eines Wochenendes wird kein einziger Song doppelt gespielt.