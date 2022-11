Metallica kündigen neues Album und Welttournee an

Tour unter dem Motto «No Repeat Weekend» angekündigt

Mit ihrem neuen Album wird die Band auch auf Tour gehen. Die «M72 World Tour» ist für 2023/2024 angekündigt und hat vier Konzerte in Deutschland im Gepäck. Das besondere an der Tournee: Die Musiker werden in jeder Stadt an je zwei Abenden zu sehen sein. Dabei werden Fans zwei komplett unterschiedliche Sets sowie verschiedene Bands im Vorprogramm zu sehen bekommen.