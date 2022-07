Metallica: «Stranger Things»-TikTok knackt sieben Millionen Aufrufe

Dank «Stranger Things» befindet sich Metallicas Song «Master of Puppets» wieder in den US- und UK-Charts. In einer Szene der Serie greift Eddie Munson, gespielt von Joseph Quinn (28), zur Gitarre und rockt zu dem Metal-Hit. Am Samstag (9. Juli) reagierte die Band mit einem TikTok auf den Erfolg. Metallica nahmen ein sogenanntes «Duett» mit Eddie auf und spielten - gekleidet in «Stranger Things»-Merchandise - zu ihrem eigenen Song. «Das ist für dich, Eddie», heisst es in der Beschreibung.