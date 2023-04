Metallica: Zehntes Nummer-eins-Album für die Metal-Band

«72 Seasons» ist das elfte Studioalbum der Band, die 1983 erstmals den Sprung in die Top 100 schaffte. Der Titel des am 14. April veröffentlichten Albums bezieht sich laut Leadsänger Hetfield auf die ersten 18 Lebensjahre eines Menschen. Gleichzeitig mit dem neuen Album kündigte die Band ihre Welttournee «M72 World Tour» an, die am 27. April 2023 startet.