MeToo: Warum die Bewegung auch 2025 noch lange nicht vorbei ist

Was würden Sie einer Person sagen, die #MeToo für «vorbei» oder «übertrieben» hält?

Löffler: Die #MeToo–Bewegung hat seit 2017 komplizierte Fragen aufgeworfen, und es ist gut, dass darüber diskutiert wird, wo sie uns weiterbringt – und wo sie über das Ziel hinausschiesst. Diese Tür für Debatten haben wir weit aufgestossen, sie wird nicht einfach wieder zufallen. Die vielen Geschichten Betroffener, die wir gehört haben und hören, werden nicht in Vergessenheit geraten. Sie werden weitersprechen, auch wenn die Kritik an ihnen vielleicht lauter wird, oder Gegenbewegungen rauer. Ich glaube nicht, dass diese Bewegung am Ende steht, sondern am Anfang.