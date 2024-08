Mette-Marit von Norwegen nun auch in Paris angekommen

Darum reiste Mette–Marit später nach Paris

Kronprinz Haakon ist bereits seit einige Tagen in Paris und besuchte das norwegische Haus sowie mehrere Wettbewerbe. Der norwegische Palast hatte am Dienstag (6. August) kurzfristig bekannt gegeben, dass Mette–Marit die geplante Reise «vorerst verschieben» würde. Kurz danach wurde bekannt, dass ihr Sohn aus einer vorherigen Beziehung, Marius Borg Høiby, nach einem Vorfall mit einer Frau in Oslo von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde und wegen Körperverletzung angeklagt wurde. Im Gespräch mit norwegischen Medien in Paris sprach Haakon von einer «ernsten Angelegenheit».