Mette-Marit von Norwegen trotzt ihren Schicksalsschlägen

Auch in schlechten Zeiten hält das Paar zusammen

Dabei machten sie bereits einige Schicksalsschläge durch. Im Sommer 2011 wurde Mette-Marits 51-jähriger Stiefbruder Trond Berntsen bei dem Terroranschlag auf der Insel Utøya erschossen. Halt gab ihr Haakon - wie auch bei ihren gesundheitlichen Problemen. Im Oktober 2018 gab das Königshaus bekannt, dass die Kronprinzessin an einer chronischen Lungenfibrose leidet. Dies kann zu Kurzatmigkeit und schneller Erschöpfung führen. Mette-Marit musste deshalb in den vergangenen Jahren immer wieder Termine absagen. Ihr Mann erzählte kürzlich in der Zeitung «Aftenposten»: «Es ist eine ernste Diagnose und eine chronische Krankheit.» Mette-Marits Zustand sei unterschiedlich: «Was an einem Tag schwierig ist, kann am nächsten Tag schon wieder gut sein.»