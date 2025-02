Mexikanische Musiklegende Paquita la del Barrio stirbt mit 77 Jahren

Über die Todesursache ist bislang nichts bekannt. Die Sängerin mit der kraftvollen Stimme soll mit gesundheitlichen Problemen gekämpft haben. «Mit tiefem Schmerz und Traurigkeit bestätigen wir den sensiblen Tod unserer geliebten Paquita la del Barrio in ihrem Haus in Veracruz», heisst es in einer Erklärung, die «Associated Press» vorliegt. «Sie war eine einzigartige und unwiederholbare Künstlerin, die in den Herzen von uns allen, die sie kannten und ihre Musik genossen, unauslöschliche Spuren hinterlassen wird.»