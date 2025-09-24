Mia Julia sagt ihre Tour ab: «Dieses Jahr hat mich überrannt»

Tour auf 2026 verschoben – ein Termin fällt ganz aus

«Leider muss ich euch mitteilen, dass ich meine geplante Konzerttournee auf das nächste Jahr verschieben werde», so Mia Julia. «Ich möchte ehrlich mit euch sein: Dieses Jahr hat mich komplett überrannt. Ich dachte, ich schaffe alles – aber das war wohl ein bisschen zu optimistisch», fügt sie hinzu. Aktuell sei sie mit ihrem Album einfach noch nicht zufrieden, erklärt sie weiter. Sie wolle das beste Album und die beste Tour – «dafür brauche ich Zeit. Zeit, die mir fehlte».