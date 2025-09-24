Mia Julia sagt ihre Tour ab: «Dieses Jahr hat mich überrannt»

Mia Julia (38) sagt ihre für dieses Jahr geplante Tour ab. Über Instagram veröffentlichte die Schlagersängerin ein Video samt langem Begleittext, in dem sie die überraschende Nachricht bekannt gab. Offenbar hatte sie sich zu viel vorgenommen.
Tour auf 2026 verschoben – ein Termin fällt ganz aus
«Leider muss ich euch mitteilen, dass ich meine geplante Konzerttournee auf das nächste Jahr verschieben werde», so Mia Julia. «Ich möchte ehrlich mit euch sein: Dieses Jahr hat mich komplett überrannt. Ich dachte, ich schaffe alles – aber das war wohl ein bisschen zu optimistisch», fügt sie hinzu. Aktuell sei sie mit ihrem Album einfach noch nicht zufrieden, erklärt sie weiter. Sie wolle das beste Album und die beste Tour – «dafür brauche ich Zeit. Zeit, die mir fehlte».
Das ist ihr Plan: «Den kommenden Winter werde ich intensiv nutzen, um ein Album zu erschaffen, das den Namen ‹Queen of Party› auch wirklich verdient», verspricht sie. Darüber hinaus wird sie sich mit den Vorbereitungen für die Tournee beschäftigen.
«Es fällt mir alles andere als leicht, euch diese Nachricht zu überbringen», schrieb sie weiter und stellte klar, wie gross der organisatorische Aufwand einer solch kurzfristigen Entscheidung sei. Ursprünglich sollte ihre «Queen of Party»–Tour Mitte November starten. Dass es dazu nun nicht kommt, mache auch sie traurig. Dennoch freue sie sich bereits darauf, «gemeinsam mit euch in den Jahren 2026/27 Vollgas zu geben». Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit oder können zurückgegeben werden.
Lediglich ein Termin muss ganz entfallen: das geplante Konzert in Saarbrücken. Dort liess sich kein Ausweichdatum finden, weshalb die Karten nur über Rückgabe erstattet werden können.
Mia Julia: «Ich bin positiv geschockt, wie verständnisvoll ihr seid»
Zum Schluss betonte Mia Julia noch einmal, wie sehr sie auf das Verständnis ihrer Fans hoffe – und zeigte sich erleichtert darüber, dass dieses auch vorhanden ist. In ihrer Story schrieb sie: «Ich bin positiv geschockt, wie verständnisvoll ihr seid.»