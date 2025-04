«Miami Vice»-Schauspieler Mario Ernesto Sánchez stirbt mit 78 Jahren

Mario Ernesto Sánchez war in Film und TV zu sehen

Eine weitere bekannte Rolle hatte er in der britischen Sitcom «Only Fools and Horses», in der er einen Drogenbaron spielte. Auftritte hatte er zudem 1985 in dem Film «Invasion U.S.A.» mit Chuck Norris (85) oder 1994 im Actionfilm «The Specialist». In den vergangenen Jahren soll Sánchez den Berichten zufolge nicht mehr öffentlich in Erscheinung getreten sein.