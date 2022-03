Michael B. Jordan und Lori Harvey: Red-Carpet-Debüt in der Oscar-Nacht

Der «Black Panther»-Star erschien zu dem Event in Beverly Hills in einem schwarzen Smoking in schimmernder Metallic-Optik. Seine Begleitung wählte ein funkelndes, cremefarbenes Kleid, das durch einen durchsichtigen Rock zum Blickfang wurde. Am trägerlosen Corsage-Oberteil waren zudem eine Reihe kreisförmiger Applikationen angebracht, die für einen aufregenden Look sorgten. Ihre Haare hatte sich Harvey locker nach hinten gesteckt, einzelne Strähnen umrahmten ihr Gesicht. Bei den Accessoires setzte sie auf funkelnde Ringe und Ohrhänger, ihr Make-up hielt sie dagegen dezent.