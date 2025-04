Michael Bolton spricht erstmals über seine Diagnose Hirntumor

Mit Künstlernamen zum Erfolg

Michael Bolton versuchte zunächst, unter seinem Geburtsnamen Michael Bolotin in der Musikwelt Fuss zu fassen. Ende der 1970er Jahre war er Mitglied der Heavy–Metal–Band Blackjack, ab 1983 trat er als Michael Bolton auf. 1987 gelang ihm schliesslich der Durchbruch als Solo–Künstler. Seine grössten Hits sind «How Am I Supposed to Live Without You» (1989), seine Version von «When a Man Loves a Woman» (1991) und «Said I Loved You... But I Lied» (1993). Er wurde mehrfach ausgezeichnet. So gewann er zwei Grammys und sechs American Music Awards.