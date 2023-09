Michael Caine hinterfragt die Rolle von Intimitätskoordinatoren

Michael Caine ist froh, keine Sexszenen mehr zu spielen

«Wirklich?», beantwortete Caine eine Frage nach seiner Meinung zu der Rolle. «Ernsthaft? Was sind sie? Wir hatten das zu meiner Zeit nicht. Gott sei Dank bin ich 90 und spiele keinen Liebhaber mehr. Das ist alles, was ich dazu sagen kann.» In früheren Zeiten hätte man «die Liebesszene einfach gemacht und es durchgezogen, ohne dass sich jemand einmischte. Alles hat sich verändert.»