Michael Caine im Rollstuhl: Standing Ovations für sein Lebenswerk

Michael Caine: «Ich bin glücklich, und ihr habt mich überrascht»

Auf der Bühne zeigte sich der britische Schauspiel–Veteran sichtlich bewegt und überrascht. «Ich habe bis 90 gearbeitet, das war vor zwei Jahren, und ich dachte mir: Ich werde nichts mehr machen, weil ich schon alles Glück hatte, das man haben kann», sagte Caine laut eines Berichts der «Daily Mail». «Aber einer der grössten Glücksmomente ist heute Abend, hier aufzutauchen. Ich hatte das hier im Fernsehen gesehen, aber ich dachte nie, dass ich jemals etwas gewinnen würde. Und jetzt habe ich gewonnen – ich bin glücklich, und ihr habt mich überrascht.»