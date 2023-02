Michael Douglas: «Ant-Man 3» ist ein «wilder Trip»

Aktuell können deutsche Zuschauer Hollywood-Legende Michael Douglas (78) im neuesten Marvel-Werk «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» auf der grossen Kinoleinwand erleben. An der Seite von Hauptdarsteller Paul Rudd (53) spielt Douglas den launischen Wissenschaftler Hank Pym. Die Gruppe der Protagonisten verschlägt es im dritten «Ant-Man»-Film auf die subatomare Quantenebene - eine fremde, fantasievolle Welt, in der es gilt, unzählige Abenteuer zu bestehen.