Michael Douglas gratuliert Catherine Zeta-Jones zum 25. Hochzeitstag

Am 18. November 2000 gaben sie sich in New York vor Stars wie Brad Pitt (61) oder Sir Anthony Hopkins (87) das Jawort. Heute feiern die Hollywoodstars Catherine Zeta–Jones (56) und Michael Douglas (81) ihren 25. Hochzeitstag. Zum Meilenstein postete Douglas auf Instagram ein farbenfrohes Bild des Paares. «Alles Gute zum 25. Hochzeitstag, meine liebe Catherine. Wer hätte das gedacht? Mit aller Liebe, Michael», schreibt der 81–Jährige in dem sozialen Netzwerk, gefolgt von einem Herz–Emoji.