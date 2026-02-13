Michael Douglas kündigt seine Memoiren für Herbst 2026 an

«Nicht die Highlight‑Version, nicht die Version, die von Schlagzeilen oder Einspielergebnissen geprägt ist, sondern die echte. Ich habe ein Leben geführt, das sich öffentlich abspielte, während es gleichzeitig sehr privat war – und das ist ein Unterschied. Es geht darum, woher ich komme, wogegen ich gekämpft habe und was ich für mich selbst gewählt habe. Ruhm kann die Wahrheit verwischen; das ist mein Versuch, sie wieder in den Fokus zu rücken.»