Michael Douglas strahlt mit Tochter Carys auf dem roten Teppich

Es ist nicht das erste Mal, dass Carys Zeta Douglas ihre Eltern an öffentlichen Veranstaltungen begleitet. 2023 reiste sie mit ihren Eltern ans Filmfestival in Cannes, als Michael Douglas dort die Goldene Ehrenpalme für sein Lebenswerk entgegennahm. Das Familienbild auf dem roten Teppich, auf dem Tochter Carys und Ehefrau Catherine Zeta–Jones ihn von beiden Seiten auf die Wange küssen, sorgte für viel Aufmerksamkeit.