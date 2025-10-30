Michael Douglas strahlt mit Tochter Carys auf dem roten Teppich

Michael Douglas (81) trat am Dienstagabend gemeinsam mit seiner Tochter Carys Zeta Douglas (22) vor die Fotografen. Das Vater–Tochter–Duo besuchte in New York gemeinsam die «Icons of Culture»–Gala, eine Wohltätigkeitsveranstaltung zu Ehren der Designerin Diane von Fürstenberg (78).
«Ich freue mich immer sehr, hier zu sein. Mir geht's gut, heute Abend bin ich mit meiner Tochter hier», sagte der Schauspieler und Filmproduzent im Interview auf dem roten Teppich gutgelaunt.
Tochter Carys genoss währenddessen die Aufmerksamkeit der Fotografen und strahlte neben ihrem berühmten Vater in die Kameras. Sie trug zum Anlass ein elegantes schwarzes Träger–Midikleid mit Perlenbesätzen und Stickereien, kombiniert mit schwarzen Pumps. Vater Michael trug einen schlichten schwarzen Anzug mit einer knalligen, violetten Krawatte als Hingucker.
Mutter Catherine Zeta–Jones fehlte beim Auftritt
Die 22–jährige Carys ist die jüngste Tochter von Michael Douglas und Ehefrau Catherine Zeta–Jones (56). Das Schauspielerpaar ist seit dem Jahr 2000 glücklich verheiratet. Das Paar hat neben Carys noch einen gemeinsamen Sohn, Dylan Douglas (25). Der älteste Sohn von Michael Douglas, Cameron Douglas (46), stammt aus der ersten Ehe des Hollywoodstars.
Es ist nicht das erste Mal, dass Carys Zeta Douglas ihre Eltern an öffentlichen Veranstaltungen begleitet. 2023 reiste sie mit ihren Eltern ans Filmfestival in Cannes, als Michael Douglas dort die Goldene Ehrenpalme für sein Lebenswerk entgegennahm. Das Familienbild auf dem roten Teppich, auf dem Tochter Carys und Ehefrau Catherine Zeta–Jones ihn von beiden Seiten auf die Wange küssen, sorgte für viel Aufmerksamkeit.