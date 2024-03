Michael Douglas und Jane Fonda: Protestaktion vor Oscar-Verleihung

Im Vorfeld der Oscar–Verleihung am Sonntagabend (10./11. März) startete die Organisation am Mittwoch in Los Angeles die Kampagne «Make Nukes History» (Dt. «Atomwaffen sollen Geschichte werden»). Mit Hilfe von Plakatwänden, Kunstinstallationen, Social–Media–Aktionen und dem bereits genannten offenen Brief von Topstars, der in der «Los Angeles Times» veröffentlicht wurde, soll auf die zivilisationsgefährdenden Risiken der heutigen Atomwaffenarsenale aufmerksam gemacht werden.