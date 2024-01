Michael Fassbender: Mit diesem Topstar soll er einen Thriller drehen

Zu Gast in der britischen «Graham Norton Show» schilderte der Hollywood–Star im November seine Begeisterung für Autorennen. «Es ist eine Obsession und fühlt sich so richtig an», sagte Michael Fassbender laut der Zeitung «Daily Mail» damals. Bei den Rennen ginge es ihm auch «nicht nur um die Geschwindigkeit, es geht darum, an einen Punkt zu gelangen, an dem man an nichts anderes mehr denkt». Neben seiner Schauspiel–Rückkehr in «Der Killer» ist Fassbender auch in der Komödie «Next Goal Wins» von Oscarpreisträger Taika Waititi (48) zu sehen.