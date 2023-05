Michael J. Fox: Das erfahren Fans im neuen Dokumentarfilm «Still»

Die Film-Trilogie «Zurück in die Zukunft» sowie die Sitcom «Familienbande» machten ihn in den 80er Jahren zum grossen Star in Hollywood: Michael J. Fox (61). In dem neuen Dokumentarfilm «Still: A Michael J. Fox Movie», der am 12. Mai 2023 auf Apple TV+ startet, bekommen Fans persönliche und sehr private Einblicke in das aussergewöhnliche Leben des Schauspielers.