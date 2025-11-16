Michael J. Fox: Familiäre Unterstützung bei Parkinson-Benefiz-Gala

«Sie unterstützen mich so sehr, das ist wunderbar», erklärte der «Zurück in die Zukunft»–Star im Gespräch. All die Menschen auf dem Event seien «Freunde von mir, Familie, und es ist wirklich toll, sie zu sehen. Ich gehe über den roten Teppich und bin überrascht, sie zu sehen, und denke mir: ‹Warum sollte ich überrascht sein?›», fuhr er fort. «Sie waren schon immer für mich da und bleiben es auch, Jahr für Jahr», betonte er besonders die Kontinuität dieser Unterstützung.