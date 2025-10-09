Michael J. Fox: «Ich habe noch viel vor»

Für die Apple TV+–Serie «Shrinking» stand Fox diesen Sommer erstmals seit seinem angekündigten Karriereende 2020 wieder vor der Kamera. Über seine Rolle verrät der Schauspieler nur wenig, betont aber einen entscheidenden Unterschied zu früheren Dreharbeiten: «Es war das erste Mal überhaupt, dass ich am Set auftauchen konnte und mir keine Sorgen machen musste, ob ich zu müde bin oder huste oder sonst etwas.» Der Grund: Seine Figur leidet ebenfalls an Parkinson.