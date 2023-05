Michael J. Fox kann sich an «einige Frauen» nicht mehr erinnern

Michael J. Fox (61) gehörte in den 80er Jahren dank der «Zurück in die Zukunft»-Trilogie zu den begehrtesten Schauspielern Hollywoods. An sein damaliges Liebesleben hat er heute jedoch kaum Erinnerung. «Wenn ich mir diese Zeit in der [Dokumentation] anschaue, erscheint es einfach verrückt», sagte Fox im Interview mit «The Times» anlässlich seiner neuen Apple-TV+-Dokumentation «Still: A Michael J. Fox Movie», die sich auf sein Leben sowie auf seinen Kampf mit der Krankheit Parkinson konzentriert. «Sehen Sie sich all die Mädchen an, mit denen ich ausgegangen bin. An einige von ihnen kann ich mich nicht einmal mehr erinnern.»