Michael J. Fox schliesst Schauspiel-Comeback nicht aus

Der ehemalige US–Schauspieler Michael J. Fox (62, «Zurück in die Zukunft») könnte sich eine Rückkehr vor die Kamera vorstellen. Das sagte er in einem Interview mit «Entertainment Tonight», das am Dienstag im Rahmen der Veranstaltung «A Country Thing Happened on the Way to Cure Parkinson's » in Nashville, Tennessee, geführt wurde.