Der Hollywood-Star Michael J. Fox (61) trauert um seine Mutter Phyllis Fox. Das gab der «Zurück in die Zukunft»-Darsteller laut dem «People»-Magazin auf einer Veranstaltung im Rahmen der Comic-Con in New York City bekannt. Demnach starb seine Mutter bereits vor mehr als zwei Wochen am 24. September im Alter von 92 Jahren.