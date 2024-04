Michael J. Fox war «ein Fake-Gähnen entfernt» von Date mit Lady Di

Michael J. Fox über Begegnung mit Prinzessin Diana

«Es war alles so verrückt», sagt Fox über seinen Aufstieg in Hollywood und erzählt dabei von einer Begegnung mit Diana bei der Londoner Premiere seines Films «Zurück in die Zukunft» im Jahr 1985. Bei der Premiere sei er im Saal direkt neben der Prinzessin, die damals noch mit dem Prinzen von Wales (heute König Charles III., 75) verheiratet war.