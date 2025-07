Michael Jackson: Das Biopic kommt im Frühjahr 2026 in die Kinos

Das sind die Stars des Films

In der Hauptrolle ist Michael Jacksons Neffe Jaafar Jackson (28) zu sehen. «Bei Jaafar ist jeder Blick, jede Note, jede Tanzbewegung Michael», erklärte Graham King (63), der Produzent des Films, laut «People» im vergangenen Jahr. Der Neffe des «King of Pop» verkörpere «Michael auf eine Weise, wie es kein anderer Schauspieler könnte». Auch Filmemacher Antoine Fuqua pflichtet dem bei. Ihm zufolge würde Jaafar Jacksons Spiel «über die physische Ähnlichkeit» hinausgehen. «Es ist Michaels Geist, der auf magische Weise zum Vorschein kommt», so der «Training Day»–Regisseur.