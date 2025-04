Michael Jackson: Kommt das Biopic «Michael» noch später in die Kinos?

Michael Jacksons Neffe verkörpert den «King of Pop»

Konkrete Details zum Biopic sind bisher spärlich. Jedoch wurde bereits früh bekannt, dass Michael Jacksons Neffe Jaafar Jackson (28) in die Rolle des «King of Pop» schlüpfen wird. «Bei Jaafar ist jeder Blick, jede Note, jede Tanzbewegung Michael», erklärte Produzent Graham King (63) im vergangenen Jahr in einem Statement. Regisseur Fuqua scheint das ebenfalls so zu sehen: «Es ist Michaels Geist, der auf magische Weise zum Vorschein kommt.» Man müsse es gesehen haben, um es zu glauben.