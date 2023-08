Michael Jackson: Missbrauchsklagen erneut zugelassen

Klagen gegen Unternehmen des Verstorbenen

Die Klagen können nun erneut gegen Unternehmen eingereicht werden, die dem verstorbenen Sänger gehörten. Ein Richter, der die Klagen im Jahr 2021 abgewiesen hatte, stellte damals fest, dass von den Unternehmen MJJ Productions Inc und MJJ Ventures Inc, die in dem Fall als Angeklagte genannt wurden, nicht erwartet werden könne, dass sie wie die Pfadfinder oder eine Kirche funktionieren, in der ein Kind in ihrer Obhut sei und geschützt werde. Die jüngste Entscheidung bedeutet nun aber, dass Robson und Safechuck behaupten können, dass die Unternehmen die Verantwortung gehabt hätten, sie zu schützen.