Sein Sohn Prince Jackson (25) veröffentlichte in einem Post alte Familienbilder mit dem King of Pop und schrieb dazu: «Alles Gute zum Geburtstag an den Grössten! Ich vermisse dich immer mehr und liebe dich mit jedem Tag mehr. Danke für alles.» Schwester Paris Jackson (24) erinnerte mit einem Vater-Tochter-Bild in ihrer Instagram Story an den verstorbenen Musiker, zu dem sie schlicht ein Herz-Emoji und «hbd» («Happy Birthday») anfügte.