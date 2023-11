Michael Jacksons Lederjacke für über 285.000 Euro versteigert

Eine von George Michael für sein Musikvideo zum Aretha–Franklin–Duett «I Knew You Were Waiting (For Me)» aus dem Jahr 1987 getragene Jacke konnte die Erwartungen unterdessen übertreffen. Bei geschätzten 30.000 bis 60.000 Pfund ging das Stück demnach schliesslich für 93.750 Pfund an den Höchstbietenden. Ein weiteres Highlight war unter anderem ein von Winehouse für das Musikvideo zu «You Know I'm No Good» getragenes Haarteil, das einen Preis von 18.750 Pfund erzielen konnte.