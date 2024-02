Michael Jacksons Sohn Bigi hat Geburtstag: So gratuliert sein Bruder

Prince Jackson schloss 2019 sein Studium der Betriebswirtschaft an der Loyola Marymount Universität in Los Angeles ab. Der älteste Sohn Michael Jacksons ist ebenso wie seine Schwester häufiger bei öffentlichen Auftritten zu sehen. Beruflich konzentriert sich Prince auf Philanthropie, mit seiner eigenen Wohltätigkeitsorganisation, der «Heal Los Angeles Foundation», hat er es sich zum Ziel gesetzt, die Lebensqualität der Jugendlichen in der Innenstadt von Los Angeles zu verbessern. Im August 2023 gab es einen seltenen öffentlichen Auftritt von Prince gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Bigi. Anlässlich des 65. Geburtstages ihres Vaters Michael Jackson posierten die Brüder mit Fans ihres Vaters auf der «Michael Jackson ONE by Cirque du Soleil»–Vorstellung in Los Angeles.