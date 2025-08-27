Michael Jacksons Sohn Prince Jackson ist mit Freundin Molly verlobt

Im März 2018 teilte Prince erstmals ein Foto seiner damals noch geheimnisvollen Freundin anlässlich ihres ersten Jahrestages. «Ich hatte eine so fantastische Zeit in San Francisco, als wir unser gemeinsames Jahr gefeiert haben», schrieb er damals zu einem Selfie der beiden. Schwester Paris Jackson (27) kommentierte bereits damals wohlwollend: «Es wärmt mein Herz zu sehen, wie viel Freude ihr einander bringt. Alles Gute zum Jahrestag, ich liebe euch beide.»