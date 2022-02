Michael Keaton: Tränen für seinen Neffen bei den SAG-Awards

Eine Produktion wie «Dopesick» könne «Gedanken in Gang setzen» und Gespräche oder tatsächliche Veränderungen hervorrufen, so Keaton weiter. Dann sprach er von der «massiven Ungerechtigkeit» in der Welt. «Wenn man in ‹Dopesick› über Sucht spricht, dann besteht der Weg, das Problem zu heilen, darin, zu akzeptieren, dass man ein Problem hat. Nicht nur unser Land. Die gesamte Welt. Wirtschaftlich, ethnisch, sozial, finanziell, es gibt massive Ungerechtigkeit in der Welt.»