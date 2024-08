Michael Keaton war «Batgirl»-Aus egal: «Ein grosser, schöner Scheck»

Als der bereits fast fertiggestellte «Batgirl»–Film im August 2022 noch vor der Veröffentlichung begraben wurde, schockte das Hollywood und Fans von Superhelden–Filmen. Doch Batman–Darsteller Michael Keaton (72), der für das Projekt vor der Kamera gestanden hatte, stört sich ganz offenbar nicht an dem Aus des Projekts, das Zuschauerinnen und Zuschauer nun wohl niemals zu Gesicht bekommen werden. Auf die Frage des Magazins «GQ», ob das Schicksal von «Batgirl» für ihn enttäuschend gewesen sei, antwortete Keaton wörtlich: «Nein, das war mir so oder so egal.»