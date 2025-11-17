Michael Mendl musste nach Hautkrebs-Diagnose operiert werden

«Zellveränderung am Ohr»

Denn wie sein Management gegenüber «Bild» bestätigte, musste er sich einer Krebs–Operation unterziehen: «Michael Mendl hatte im vergangenen Jahr eine Zellveränderung am Ohr und wurde operiert. Es handelte sich um Hautkrebs.» Offensichtlich hat der 81–Jährige das Ganze aber gut überstanden. In der Hauptstadt zeigte er sich in Lederjacke und rotem Hemd und posierte lachend für die Fotografen. «Heute ist alles gut verheilt», teilte sein Management weiter mit.