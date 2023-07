Michael Mittermeier: Comedian spricht über schwere Schicksalsschläge

Michael Mittermeier (57) und seine Ehefrau Gudrun Allwang (53) mussten in den vergangenen Jahren vier schwere Schicksalsschläge verarbeiten, wie er am 7. Juli in der «NDR Talk Show» mit Barbara Schöneberger (49) und Hubertus Meyer-Burckhardt (66) erzählt hat. Der Komiker spricht in seinem neuen Programm «#13» darüber, dass das Paar vier Kinder verloren hat.