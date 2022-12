Michael Mittermeier freut sich über besonderen Preis: «Bin sehr stolz»

Überraschung für Michael Mittermeier (56): Der Comedian bekam den «Sonderpreis des Deutschen Comedypreises 2022 für herausragende Leistung» von Thomas Hermanns (59) überreicht. Die Trophäe erhielt er am Donnerstag (22. Dezember) in der ProSieben-Show «30 Jahre Quatsch Comedy Club - Legends of Quatsch» aus dem Theater am Potsdamer Platz in Berlin.