Michael Mosley ist tot: Das hat die erste Obduktion ergeben

Fernsehgrösse in Grossbritannien

Dr. Michael Mosley war in Grossbritannien seit rund zwei Jahrzehnten eine feste Fernsehgrösse. Bekannt war der Moderator und Fernseharzt unter anderem für die Produktionen «Trust Me, I'm a Doctor», «The Truth about Exercise», «Lose a Stone in 21 Days» und zahlreiche TV–Auftritte.