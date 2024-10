Michael Newman: «Baywatch»-Star nach Parkinsonerkrankung gestorben

Michael Newman ist tot. Matthew Felker (45), Regisseur der Dokuserie «After Baywatch: Moment in the Sun», schreibt in seinen Instagram–Storys: «Ich habe gestern meinen Helden verloren.» Bevor Newman «diese Erde verlassen» habe, habe er ihm gesagt: «Ich werde dich wiedersehen, das verspreche ich.» Zu einem weiteren Foto fügt Felker an, dass er der grösste Fan des Schauspielers gewesen sei. Zudem bestätigt er dem US–Magazin «People», dass Newman am Abend des 20. Oktober nach «Komplikationen mit dem Herz» gestorben sei. Der Schauspieler sei umgeben von Familie und Freunden gewesen. Newman wurde 67 Jahre alt.