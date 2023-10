Michael Phelps und seine Frau werden zum vierten Mal Eltern

Der Schwimm–Star Michael Phelps (38) und seine Frau Nicole Phelps (38) erwarten ihr viertes gemeinsames Kind. Das gab Nicole Phelps in einem Instagram–Beitrag bekannt, in dem sie ihrem Ehemann auch zum Jahrestag gratulierte. Auf einem der Fotos ist das Ehepaar lächelnd in einem Football–Stadion während eines NFL–Spiels zu sehen. Nicht zu übersehen: der wachsende Babybauch des Models.