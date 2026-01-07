Michael Reagan: Moderator und Sohn von früherem US-Präsident ist tot

Als junger Mann trat er zunächst in die Fussstapfen seiner Eltern, beide Schauspieler. Ab 1987 moderierte er die Gameshow «Lingo» und wurde später Radiomoderator. In den 2000er Jahren wurde er durch seine «The Michael Reagan Show» bekannt. Im Gegensatz zu seinen liberaler eingestellten Geschwistern Patti (73) und Ron (67) war Michael Reagan wie sein Vater, der von 1981 bis 1989 als 40. Präsident der Vereinigten Staaten diente, Republikaner. 2020 und 2024 unterstützte er die Kandidatur von Donald Trump (79).