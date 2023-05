Michael Schanze über Gesundheitsprobleme: «Es geht aufwärts»

Moderator Michael Schanze (76) hat bei der Premiere des Ralph-Siegel-Musicals «Ein bisschen Frieden - Summer of Love» in Füssen einen seltenen Auftritt absolviert. Dabei hat er auch über gesundheitliche Probleme gesprochen. Er habe Rückenschmerzen und Probleme beim Laufen, erklärte der 76-Jährige in einem RTL-Interview. Er fügte aber hinzu: «Es geht aufwärts. Ich brauche nur Geduld.»