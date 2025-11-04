Michael Schanze verliert fast 100 Kilo - und kämpft mit Nebenwirkungen

Schanze hat seine Ernährung umgestellt – doch ohne Abnehmspritze wäre der massive Gewichtsverlust nach eigenen Angaben nicht gelungen. Seit Anfang 2023 nimmt er Tirzepatid. Zu Beginn setzte er auf die Höchstdosis von 15 Milligramm und zahlte dafür etwa 490 Euro pro Monat. Inzwischen spritzt er 12 Milligramm, die Kosten liegen bei etwa 380 Euro.