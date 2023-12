Michael Schumacher: Irgendwie fährt er immer noch mit

Der Held ist allgegenwärtig. In Bildern, in Filmen, in Gedanken. Es sind meist Erinnerungen, denn die Ikone ist seit zehn Jahren verstummt. Dafür hallt – gerade in diesen Tagen – der Mythos seines Namens monumental nach. «Being Michael Schumacher» heisst die fünfteilige Doku–Serie der ARD. Mag sein, dass der Titel etwas irreführend ist, denn die Produktion beschäftigt sich ausschliesslich mit Werdegang, Sichtweisen, Beobachtungen und Einschätzungen aus der ferneren Vergangenheit des siebenfachen Formel–1–Weltmeisters Michael Schumacher (54).