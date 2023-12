Michael Schumacher: Wie wurde der Rennfahrer zur Ikone?

Selbst ist der junge Mann

Schumachers Vater erinnert sich an sie Fokussierung seines älteren Sohnes: keine Disco, keine Mädchen, stattdessen «Trainieren bis zum Umfallen». Michael sei «immer sehr intensiv in diesen Sachen» gewesen, erzählt er. Norbert Haug, Leiter Motorsport Mercedes–Benz 1990–2012, sinniert an anderer Stelle über die grosse Eigeninitiative des späteren Rennfahrers: «Hätte es die Kiesgrube, die Kartbahn des Vaters nicht gegeben, hätte es diese Freizeitbeschäftigung wohl nicht gegeben. Und da hat man sich dann eben selbst ausgebildet.» Wie gut Schumacher die heimische Kartbahn irgendwann beherrschte, beschreibt Sportjournalist Anno Hecker so: «Schumacher konnte an dem, was er hörte, erkennen, wer auf der Kartbahn fuhr.»