Michael Schumacher: Zwei seiner Autos werden versteigert

Mit einem geschätzten Preis von 135.000 Euro bis 200.000 Euro wird der Tesla Roadster voraussichtlich deutlich teurer sein. Dieser wurde von Schumacher während des Race of Champions 2010 in Düsseldorf gefahren. An dem Event nahmen unter anderem auch andere Rennstars wie Sebastian Vettel (34), Alain Prost (66) und Sébastien Loeb (47) teil. Der Tesla befindet sich demnach noch in Rennkonfiguration und hat nicht mehr als 15.000 Kilometer auf dem Zähler. Zudem haben drei Rennfahrer auf dem Auto unterschrieben Loeb, Travis Pastrana (38) und vermutlich Andy Priaulx (47) - was jedoch noch verifiziert werden müsse.